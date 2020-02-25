Erdemli'de şüpheli araçtan 3 tabanca çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erdemli'de şüpheli araçtan 3 tabanca çıktı - Son Dakika

Erdemli'de şüpheli araçtan 3 tabanca çıktı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız 3 adet tabanca ele geçirildi.

Erdemli'de şüpheli araçtan 3 tabanca çıktı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız 3 adet tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş bürosu ekipleri Alata Mahallesi'nde Çevreyolu üzerinde bir araç ve sürücüsünün şüpheli hareketlerini fark etti. Araç ile sürücüsü F.P. üzerinde arama yapıldı. Aramada 7.65 mm ve 9 mm çapında 2 tabanca, bir adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçidi. Şahıs hakkında adli işlem yapılarak soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:03 Kaynak: İHA
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