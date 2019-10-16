Son Dakika Haberleri: Erdemli'de 'Sürdürülebilir turizm eğitimleri' devam ediyor
Son Dakika Güncel Erdemli'de 'Sürdürülebilir turizm eğitimleri' devam ediyor

Erdemli'de 'Sürdürülebilir turizm eğitimleri' devam ediyor

1 saat önce

Mersin Üniversitesi ve Erdemli Belediyesince yürütülen, 'Sürdürülebilir turizm eğitimleri' devam ediyor.

Erdemli'de 'Sürdürülebilir turizm eğitimleri' devam ediyor, System.String[]

Mersin Üniversitesi ve Erdemli Belediyesince yürütülen, 'Sürdürülebilir turizm eğitimleri' devam ediyor.


Mersin Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen eğitimler, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde sürdü. Yerel düzeyde turizmin geliştirilmesi konusunda çalışmalarını 8 aydır yürüten taraflar, projeye Prof. Dr. Göknil Koçak ve Öğr. Gör. Mesut Uzman'ın verdiği eğitimler ile devam ederken, ilçenin doğal harikası sayılan noktalarda gerçekleştirilen çalışmalar da dikkat çekiyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olabilmesi için her türlü projeye destek verdiklerini ve yeni projeler ürettiklerini söyledi. Tollu, proje konusunda yaptığı değerlendirmede, "En büyük amacımız, Erdemlimizi hak ettiği noktaya getirebilmek. Bunun için geliştirdiğimiz projeler ile değerli akademisyenlerimizi sık sık ilçemize davet ediyor, fikir alış verişinde bulunuyoruz. Hem doğasıyla hem tarihi miraslarıyla hem de denizi ile turizm açısından bir cennet sayılan ilçemiz, her alanda en iyisine layık. Tüm çalışmalarımız, işte bu yüzden" dedi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Meslek Lisesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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