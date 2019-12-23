Erdemli'de "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi" - Son Dakika
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Erdemli'de "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi"

6 saat önce

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ), Erdemli Belediyesi, Yunanistan'ın Parga Belediyesi ve Atina Doğa Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi" sona erdi.

Erdemli'de

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ), Erdemli Belediyesi, Yunanistan'ın Parga Belediyesi ve Atina Doğa Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi" sona erdi.

Bölgedeki turizm kaynaklarının doğru kullanılması, özellikle alternatif turizm modellerinin oluşturulması ve turizmin 12 aya yayılması hedefiyle gerçekleştirilen projesinin kapanış toplantısı Mersin Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, toplantıda yaptığı konuşmada turizmin, bölgenin ve Mersin'in gelişmesi için üzerinde durulacak en önemli konu olduğuna ve yerel yönetimlerin bu konuda önemli olduğunu söyledi.

Mersin'in turizm konusunda da gelişebilmesi için global bakmak gerektiğinin altını çizen Çamsarı, bölgede şu an kapasite kullanımının çok daha üstünde ve birçok başlıkta turizm yapılabileceğini kaydetti.

Çamsarı, kentte gastronomi turizminden sağlık turizmine, inanç turizminden deniz ve yayla turizmine kadar birçok başlıkta harekete geçilebileceğini vurguladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ülke kalkınmasında çok önemli ögeler bulunduğunu ve bunlardan birinin de turizm olduğunu kaydetti.

Turizmle ilgili Erdemli'de yapılması gerekenler konusunda üniversitenin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Tolu, şöyle devam etti:

"Erdemli'de denizimiz, kumumuz, güneşimiz, tarihi ve doğal güzelliklerimiz, dünyada eşine rastlanmayan özellikte. Biz başta Kızkalesi olmak üzere bu güzellikleri gün yüzüne çıkarmak ve dışarıda tanıtımını yapmak adına Mersin Üniversitesi ile birlikte süreci başlattık. Önümüzdeki süreçte bu faaliyet sadece Yunanistan'ın paydaş olduğu bir proje olarak kalmayacak, Erdemlimizin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz"

Toplantıya Parga Belediyesi Turizm Komitesi Başkanı Anna Athanasiou da katıldı.

Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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