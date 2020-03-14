Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi

6 saat önce

Erdemli Belediyesi bünyesinde oluşturulan korona virüsü mücadele kurulu, ilçede faaliyet yürüten minibüs kooperatiflerinin yetkilileri ve taksiciler ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Erdemli Belediyesi bünyesinde oluşturulan korona virüsü mücadele kurulu, ilçede faaliyet yürüten minibüs kooperatiflerinin yetkilileri ve taksiciler ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.


Toplantıda kurul üyelerinden doktor ve çevre mühendisleri kooperatif yetkililerine ve taksicilere araçlarının nasıl ve ne sıklıkla dezenfekte edilmesi gerektiği, virüsten ne şekilde korunulacağı, hijyenin önemi ve hijyen ortamının sağlanması için alınacak önlemler gibi konularda bilgilendirici anlatımlarda bulundu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak gerçekleştirilen önlem ve dezenfeksiyon faaliyetleri kamuya ait binalarda sürdürülürken, taşıyıcı kooperatiflerinin de göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Tollu, "Günümüzde insanların hayatın olağan akışında en çok bulunması gerektiği yerlerin başında ulaşım araçları geliyor. Vatandaşlar işlerini çözebilmek için kamuya ait binalara gidiyor, buralara toplu taşıma araçları ile ulaşılıyor. Ortak alanların dezenfeksiyon faaliyetlerini yürütürken toplu taşımayı göz ardı edemeyiz. Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz kamuya ait ortak alanlardaki dezenfektan solüsyon ile sisleme işlemleri sürerken aynı zamanda toplu taşıma araçlarının da hijyenik koşullara kavuşmasını sağlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın

Son Dakika Haberleri
20:50 Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu
20:50 Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.
20:49 MANİSA Kazada ölen çift toprağa verildi
20:48 Koronavirüs taraması bahanesiyle hırsızlık dolandırıcılık uyarısı
20:47 Çocuk Esirgeme Kurumu sitesinde yangın 30 çocuk dumandan etkilendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 20:56:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli'de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]