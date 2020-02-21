Erdemli'de tarım arazileri temizlendi - Son Dakika
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Erdemli'de tarım arazileri temizlendi

13 dakika önce

Erdemli Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sera ve bahçe aralarında biriken ve yol kenarlarına vatandaşlarca bırakılan otlar temizlendi.

Erdemli'de tarım arazileri temizlendi, System.String[]

Erdemli Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sera ve bahçe aralarında biriken ve yol kenarlarına vatandaşlarca bırakılan otlar temizlendi.


Topraktaki verimliliği düşürdüğü bilinen ve çevreye zarar veren anız yakma işleminin ilçede yasaklanması sebebiyle, Erdemli Belediyesi ekipleri çiftçiyi bu kirli görüntüden kurtarmak için harekete geçti. Koyuncu Mahallesi Kocaköy mevkisinde bahçe araları ve sera kenarlarının temizliğini yapan ekipler, vatandaşların biriken anız ve çöplerini topladı.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda onların her türlü hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Onların daha rahat çalışma koşullarına sahip olması için bugün bahçe kenarlarında ve seralarımızın yanında biriken çöpleri toplattık. Çiftçilerimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
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