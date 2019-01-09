Erdemli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yollarda da buzlanmalar meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Erdemli Kaymakamlığı tarafından alınan kararda, "Yüksek kesimlerde buzlanma nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için Erdemli'deki tüm taşımalı eğitim 1 gün tatil edilmiştir" denildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:27 Kaynak: İHA
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