Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Erdemli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Erdemli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yollarda da buzlanmalar meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Erdemli Kaymakamlığı tarafından alınan kararda, "Yüksek kesimlerde buzlanma nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için Erdemli'deki tüm taşımalı eğitim 1 gün tatil edilmiştir" denildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

Mersin, Erdemli, Güncel
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