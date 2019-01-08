Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü

Erdemli'de Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Erdemli'de Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan Mehmet Tanrıverdi (65)  ve arkadaşı Muhammed Dorum'un tekneleri yüksek dalgalar nedeni ile alabora oldu. Denize düşen Mehmet Tanrıverdi boğuldu, Muhammed Dorum ise yüzerek kıyıya ulaştı. Dorum'un ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri Mehmet Tanrıverdi'nin cesedini sudan çıkarttı. Muhammed Dorum ise sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:30 Kaynak: DHA

Mehmet Tanrıverdi, Mersin, Erdemli, Güncel
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