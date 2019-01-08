Erdemli'de Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü
1 saat önce
MERSİN'in Erdemli ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
MERSİN'in Erdemli
ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Ayaş
Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan Mehmet Tanrıverdi (65) ve arkadaşı Muhammed Dorum'un tekneleri yüksek dalgalar nedeni ile alabora oldu. Denize düşen Mehmet Tanrıverdi boğuldu, Muhammed Dorum ise yüzerek kıyıya ulaştı. Dorum'un ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri Mehmet Tanrıverdi'nin cesedini sudan çıkarttı. Muhammed Dorum ise sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:30 Kaynak: DHA
Hamsi İhracatından 3 Milyon 457 Bin 615 Dolarlık Gelir Elde Edildi
Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim
Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı
Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti