ERDEMLİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

ERDEMLİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

16.07.2022 15:36

MERSİN'de Erdemli Belediyesi ekipleri, bayram tatili nedeniyle yoğunluğun arttığı bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN'de Erdemli Belediyesi ekipleri, bayram tatili nedeniyle yoğunluğun arttığı bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, sera ve bahçe aralarında biriken ve yol kenarlarına bırakılan otları temizliyor, çöpleri topluyor, çöplerden kaynaklanan kirliliğe karşı kötü koku ve bakterileri dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama yapıyor. Temizlik işleri ekipleri, bayram ve yaz tatili sebebiyle artan nüfusun hizmet ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalışıyor. Ekipler, halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda, sıfır rakımından Torosların zirvesine kadar titizlikle görevlerini yerine getiriyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Erdemli Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERDEMLİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
15:12 İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi
15:04 Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de
15:01 "KYK kredi faizleri silinecek mi?" Bakan Kasapoğlu'ndan sevindiren açıklama
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 15:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: ERDEMLİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement