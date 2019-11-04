Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Trafik Eğitim Parkuruna yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Erdemli'de Trafik Eğitim Parkuruna yoğun ilgi

Erdemli'de Trafik Eğitim Parkuruna yoğun ilgi

7 saat önce

Erdemli Belediyesi'nin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara trafik eğitimi verilmesi amacıyla, 2 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği özel donanımlı 5 araçlık Trafik Eğitim Parkuru yoğun ilgi görüyor.

Erdemli'de Trafik Eğitim Parkuruna yoğun ilgi, System.String[]

Erdemli Belediyesi'nin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara trafik eğitimi verilmesi amacıyla, 2 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği özel donanımlı 5 araçlık Trafik Eğitim Parkuru yoğun ilgi görüyor.


Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucu ilçede bulunan okulların talebi ile oluşturulan randevulu eğitimler sayesinde, kendi tecrübelerini kazanan öğrenciler, eğitmen Cengiz Genç'in yönlendirmeleri ile eğitimlerini tamamlıyor. Zaman zaman verilen eğitimlere katılarak çocuklarla bir araya gelen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplumsal hayata ve kurallara uygun yaşamanın ancak ve ancak küçük yaşlarda alınan eğitimlerle mümkün olduğunun altını çizdi.


Yaşanan kazaların önüne geçebilmek için verilen eğitimlerin önemine değinen Tollu, alana yerleştirilen dinlenme noktaları ile de eğitimler esnasında ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebilmeleri için olanak sağlandığını vurguladı. Ekim ayı içerisinde 436 öğrenciye uygulamalı eğitim verildiğini söyleyen Tollu, "Toplumumuzda ve ailelerimizde parçalanmalara sebep olan trafik kazalarının önlenmesi adına, trafiğe çıkan vatandaşlarımızın araçlarını bilinçli bir şekilde kullanması için çocuklarımızı bu yaşta eğitime tabi tutup, trafik kurallarını öğretiyoruz. Mal ve can kaybına neden olan kazaların, çok ciddi bir tahribata yol açtığı muhakkak. Bu kazalarda yakınlarını kaybeden ailelerimizin, telafisi olmayan parçalanmalar yaşadığına da şahit oluyoruz. Biz de trafik kazalarını azaltmak adına, çocuklarımızı küçük yaşlarda eğitime tabi tutuyoruz. İnşallah bu sayede, kazalar azalacak" dedi. - MERSİN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:08 Kaynak: İHA
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