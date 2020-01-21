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Erdemli'de "Traktör Bakım ve Onarım Kursu" sona erdi
6 saat önce
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde çalışanlara yönelik verilen "Traktör Bakım ve Onarım Kursu" sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde çalışanlara yönelik verilen "Traktör Bakım ve Onarım Kursu" sona erdi.
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Davut Keleş, düzenlenen sertifika töreninde, kurum olarak en çok ödemeyi traktör bakım ve onarımına yaptıklarını, kurs sayesinde tasarruf sağlayacaklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından kursu tamamlayanlara sertifikaları verildi.
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