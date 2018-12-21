Erdemli'de Türkülerin Dans Topluluğu Hazırlıklarını Tamamladı
3 saat önce
Erdemli Belediyesi bünyesinde kurulan Türkülerin Dansı Topluluğu, aralık ayı içerisinde yapılacak gala gösterimi için hazırlıklarını tamamladı.
Erdemli Belediyesi
bünyesinde kurulan Türkülerin Dansı Topluluğu, aralık ayı içerisinde yapılacak gala gösterimi için hazırlıklarını tamamladı.
Kültürel değerlerin genç nesillere aktarılmasını ve kitlelere ulaşmasını amaçlayan Erdemli Belediyesi Türkülerin Dansı Topluluğu, çalışmalarını ulusal boyuta taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 27 Aralık
saat 19.00'da Kültür Merkezi'nde gala gösterimine hazırlanıyor. Topluluğun müzikleri, besteci-aranjör Taner Demiralp ve Necmi Kıran tarafından, seslendirmesi ise Erol Eren tarafından yapıldı. Topluluğa başarılar dileyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, emeklerinden dolayı hem öğrencilere hem de Zekai Erdemir
'e teşekkürlerini iletti. Eğitimin sadece okulda olamayacağını belirten Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunmak için sosyal alanda da çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Vatandaşları 27 Aralık saat 19.00'da gerçekleşecek olan programa davet eden Tollu, gençlerin her zaman arkasında olduklarını da ifade etti. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:48 Kaynak: İHA
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