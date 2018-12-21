Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Türkülerin Dans Topluluğu Hazırlıklarını Tamamladı

Erdemli'de Türkülerin Dans Topluluğu Hazırlıklarını Tamamladı

3 saat önce

Erdemli Belediyesi bünyesinde kurulan Türkülerin Dansı Topluluğu, aralık ayı içerisinde yapılacak gala gösterimi için hazırlıklarını tamamladı.

Erdemli'de Türkülerin Dans Topluluğu Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Erdemli Belediyesi bünyesinde kurulan Türkülerin Dansı Topluluğu, aralık ayı içerisinde yapılacak gala gösterimi için hazırlıklarını tamamladı.

Kültürel değerlerin genç nesillere aktarılmasını ve kitlelere ulaşmasını amaçlayan Erdemli Belediyesi Türkülerin Dansı Topluluğu, çalışmalarını ulusal boyuta taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 27 Aralık saat 19.00'da Kültür Merkezi'nde gala gösterimine hazırlanıyor. Topluluğun müzikleri, besteci-aranjör Taner Demiralp ve Necmi Kıran tarafından, seslendirmesi ise Erol Eren tarafından yapıldı. Topluluğa başarılar dileyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, emeklerinden dolayı hem öğrencilere hem de Zekai Erdemir'e teşekkürlerini iletti. Eğitimin sadece okulda olamayacağını belirten Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunmak için sosyal alanda da çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Vatandaşları 27 Aralık saat 19.00'da gerçekleşecek olan programa davet eden Tollu, gençlerin her zaman arkasında olduklarını da ifade etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:48 Kaynak: İHA

Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz

Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yol Üzerine Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:29:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Türkülerin Dans Topluluğu Hazırlıklarını Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]