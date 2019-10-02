Erdemli'de TYP kurası çekildi
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Erdemli ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:52 Kaynak: AA
Erdemli ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.
Akdeniz Anadolu Lisesi'nin salonunda, noter huzurunda yapılan kura çekiminde istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlilerinden oluşan 95 kişi belirlendi.
Güvenlik görevlisi olmak için 144 kişinin, temizlik görevlisi olmak için de 596 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.
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