Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Usta Öğreticilere Eğitim Kursu

Erdemli'de Usta Öğreticilere Eğitim Kursu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları (İSMEK) tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde eğitim semineri verildi.

Erdemli'de Usta Öğreticilere Eğitim Kursu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları (İSMEK) tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde eğitim semineri verildi.

İSMEK eğitmenlerince düzenlenen seminere, Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çalışan 35 usta öğretici katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Behzat Eğilmez, katılım belgesi takdim törenindeki konuşmasında, "İSMEK ile ortaklaşa düzenlediğimiz eğitimle halk eğitim kurslarında usta öğreticilik yapan hocalarımıza dünya standartlarında el sanatları eğitimi verdik. Öyle sanıyorum ki eğitime katılan hocalarımızın görüş ve bakış açıları mutlaka değişmiştir." dedi.

İnsanların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve mesleki becerilerini geliştirecek ortamların hazırlanması gerektiğini belirten Eğilmez, şöyle konuştu:

"İSMEK sadece İstanbul'da hizmet vermiyor dünyanın her noktasına eğitim sunuyor, o bölgelerden bilgi alıyor. Erdemliler olarak biz de iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünü karşılayacak, milli ve yerli üretime katkı sağlanması amacıyla bir sosyal doku projesi olan İSMEK ile birlikte hareket etme kararı aldık. Erdemli'de eğitim veren arkadaşlarımız aynı zamanda bölgemizin gelenek ve göreneklerini yerinde görerek bilgi sahibi oldular. Bizlerle bilgilerini paylaştıkları için teşekkür ediyoruz."

Konuşmanın ardından eğitime katılan usta öğreticilere katılım belgeleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:31 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
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