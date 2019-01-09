Erdemli'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Mersin'in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin
'in Erdemli
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez
Mahallesinde Mersin Antalya
D-400 karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen M.U. adlı şahsın üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada şahsın üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun M.A. adlı şahıs tarafından satıldığı bilgisine ulaşan polis, M.A.'yı da gözaltına aldı.
İlçe merkezinde bir okul civarında bir kişiye uyuşturucu hap satmaya çalışan Z.B. adlı kişide suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan M.A. ve Z.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:45 Kaynak: İHA
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