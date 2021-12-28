Erdemli'de uyuşturucuya karşı doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erdemli Şubesi tarafından uyuşturucuya karşı doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erdemli Şube Başkanı Behçet Yıldız, "Mücadele Ocakta" proje kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etkinliğe katılan gençlerle Kayacı Vadisi'nde 15 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldığını belirten Yıldız, daha sağlıklı gençlik için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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