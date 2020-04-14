Erdemli'de vatandaşlara psikolojik destek - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye, dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de etkili olan korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evden çıkamayan ve psikolojik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik 'online terapi' hizmeti vermeye devam ediyor.



Belediye Kadın Danışma Merkezi'ne bağlı uzman psikologlar, korona virüsle mücadele kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrısının ardından sosyal izolasyon uygulayan Erdemlililerin kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla internet ve telefon üzerinden online terapilerine devam ediyor. Uzman psikologlar, evden çıkamayan 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla iletişime geçiyor ve internet üzerinden ve telefonla online psikolojik destek ve virüs günlerini sorunsuz atlatmaları konusunda ipuçları vererek, moral desteği sağlıyor. Korona virüs salgınının vatandaşlarda oluşturduğu psikososyal sorunları azaltmaya yönelik hizmet veren ekip, bireylerin ve ailelerin yaşanan süreci daha iyi yönetebilmeleri, stres durumlarını düşürmek için online danışma hizmeti sağlarken, verilen psikolojik destek ile gençler, yetişkinler ve yaşlıların üzerilerinde oluşabilecek kaygı ve stresin en aza indirgenmesi hedefleniyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni tip korona virüs salgınının psikolojik etkilerine karşı da ailelerin yanında olmayı sürdürdüklerini söyledi. Korona virüs nedeniyle Kadın Danışma Merkezi'nin normal danışma hizmetlerini 'geçici olarak' durdurduklarını, personel ve kurum enerjisini telefonla psikolojik destek hattına yönlendirdiklerini aktaran Tollu, uygulamanın tehdit ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Bu süreçte evden çıkamadığı için panik ve kaygı hissi yaşayan başta yaşlılar olmak üzere tüm vatandaşlara online olarak psikolojik destek hizmetini hayata geçirdiklerini vurgulayan Tollu, "Uzman psikologun yer aldığı ekiplerimiz, ruhsal açıdan kendisini iyi hissetmeyen ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet veriyor. Kendisini kötü hisseden vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi.



Salgının yayılmasını önlemek için yapılan 'evde kal' çağrılarına mutlaka uyulmasını tavsiye eden Tollu, korono virüse karşı en riskli grup olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Tollu, "Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine mutlaka uyalım. Vatandaşlarımız rahat olsun. Erdemli Belediyesi olarak halkımızın gerek fiziki, gerekse psikolojik sağlığı için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - MERSİN