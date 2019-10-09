Son Dakika Haberleri: Erdemli'de yağmur suyu çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Erdemli'de yağmur suyu çalışmaları sürüyor

Erdemli'de yağmur suyu çalışmaları sürüyor

54 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi.

Erdemli'de yağmur suyu çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi.


MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yağmursuyu Master Planı çalışması doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, Erdemli'nin Güzeloluk il yolu (çevre yolu) muhtelif kesimlerinde sel felaketlerinde yaşanan taşkınları önlemek için çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede, Güzeloluk il yolu üzerinde yağmur suyu hattı çalışmaları; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Sanayi Sitesi, Kaller Caddesi, Atatürk Caddesi ile Serinler Caddesi'nde ise muhtelif çaplarda betonarme boru ve menfez yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Konuyla ilgili MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir sınırları içerisinde sürdürülen yağmur suyu hattı çalışmaları kapsamında, Erdemli'nin söz konusu caddelerinde muhtelif çaplarda boru ve menfez olmak üzere 5 bin 690 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeneceği ve Şehit Üsteğmen Sokak üzerinden denize drenajı yapılarak deşarj edileceği belirtildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum sele teslim: 5 yıldızlı oteller sular altında kaldı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı Trump-Erdoğan görüşmesini dinleyen ABD'li yetkili: Başkan Trump omurgasız Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli'de yağmur suyu çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]