Erdemli'de yağmur suyu çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi.



MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yağmursuyu Master Planı çalışması doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, Erdemli'nin Güzeloluk il yolu (çevre yolu) muhtelif kesimlerinde sel felaketlerinde yaşanan taşkınları önlemek için çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede, Güzeloluk il yolu üzerinde yağmur suyu hattı çalışmaları; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Sanayi Sitesi, Kaller Caddesi, Atatürk Caddesi ile Serinler Caddesi'nde ise muhtelif çaplarda betonarme boru ve menfez yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Konuyla ilgili MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir sınırları içerisinde sürdürülen yağmur suyu hattı çalışmaları kapsamında, Erdemli'nin söz konusu caddelerinde muhtelif çaplarda boru ve menfez olmak üzere 5 bin 690 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeneceği ve Şehit Üsteğmen Sokak üzerinden denize drenajı yapılarak deşarj edileceği belirtildi. - MERSİN