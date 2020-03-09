Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu - Son Dakika

Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu

16 dakika önce

Erdemli ilçesinde öğrenciler huzurevi sakinleriyle ebru çalışması yaptı.

Erdemli ilçesinde öğrenciler huzurevi sakinleriyle ebru çalışması yaptı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdemli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezin'nin hazırladığı "Eski Nesil ile Yeni Neslin Ebru Sanatında Buluşması Projesi" kapsamında öğrenciler huzurevinde kalan yaşlılarla ebru çalışması gerçekleştirdi.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, yaptığı açıklamada ebru sanatı çalışmasıyla hem yaşlıların hemde öğrencilerin bir taraftan sanat öğrenirken diğer yandan da hoşça vakit geçirdiklerini belirtti.

Etkinliğe ilçe genelindeki 10 okuldan 100 öğrencinin katıldığı ifade eden Açıkyörük, yaşlıların yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını gösterdiklerini kaydetti.

Huzurevi sakinlerinden Şabettin Akkaya, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu

Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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