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Erdemli'de yaz Kur'an kursu

1 saat önce

Erdemli İlçe Müftüsü Hayri Erenay'dan yatılı Kur'an kursuna ziyaret.Erenay, Akpınar Mahallesi'ndeki yatılı Kur'an kursunu ziyaret edip, kurs sorumlusu Yunus Kuzin'den bilgi aldı.

Erdemli'de yaz Kur'an kursu, System.String[]
Erdemli İlçe Müftüsü Hayri Erenay'dan yatılı Kur'an kursuna ziyaret.
Erenay, Akpınar Mahallesi'ndeki yatılı Kur'an kursunu ziyaret edip, kurs sorumlusu Yunus Kuzin'den bilgi aldı.
Yatılı kurslarda kalan öğrencilere 5 yıldızlı otel konforunda imkanlar sağlandığını ifade eden Erenay, "İlçede 22 yatılı Kur'an kursumuz var. Kurslarımızda bin 700'e yakın gencimiz eğitim alıyor. Camilerle birlikte bu rakam 7 binin üzerine çıkıyor." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl açılan yaz Kuran kurslarının ilçe nüfusa göre Erdemli'nin Türkiye'de birinci olduğunu ifade eden Erenay, ilçenin önemine dikkati çekti.
Erenay, daha sonra yatılı kursta incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:32 Kaynak: AA
Akpınar, Güncel
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