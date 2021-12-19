ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU - Son Dakika

ERDEMLİ Belediyesi Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen oryantiring yarışmasına katıldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Karşıyaka Zübeyde Hanım 1'inci Kademe Oryantiring Yarışması'na Türkiye'nin dört bir tarafından katılan yediden yetmişe 1 bin 739 sporcu, adeta bir Türkiye mozaiği çizdi.

Yarışmaya katılan takımlardan bir tanesi de Erdemli Belediyespor Oryantiring Takımı. Erdemli'yi temsilen yarışmaya katılan takımda sporcular zaman karşı yarışırken diğer bir taraftan da sosyalleşiyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından oryantiring sporuna ilgilin arttığına dikkat çeken Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Dr. Zekeriya Gül, "Yarışmaya katılımcı sayısı bizim için çok heyecan verici ve onur vericidir? diye konuştu.

ÇOCUKLARIN GELİŞİM SÜRECİNİ ETKİLİYOR

Oryantiring sporunun çocuklar üzerinde olumlu etkilerine dikkat çeken Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran ise 'Oryantiring sporu yedi yaşından yetmiş yaşına kadar tüm sporcuların, çocukların ve büyüklerin yapabileceği bir spor. Bu sporla çocuklarımız, fiziksel ve bedensel olarak gelişimin yanında sosyalleşmeyi de sağlıyor. Bu da aileleri ve çevreleriyle alakalı gelişmelerini iyi yönde etkiliyor. Türkiye'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden birçok spor kulüpleri ver sporcular var. Son iki senede Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan Erdemli'nin ve Mersin'in temsilcisi Erdemli Belediyespor olarak şampiyonadayız' dedi.