Üye Girişi
ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU - Son Dakika

ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU

19.12.2021 19:10

ERDEMLİ Belediyesi Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen oryantiring yarışmasına katıldı.

ERDEMLİ Belediyesi Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen oryantiring yarışmasına katıldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Karşıyaka Zübeyde Hanım 1'inci Kademe Oryantiring Yarışması'na Türkiye'nin dört bir tarafından katılan yediden yetmişe 1 bin 739 sporcu, adeta bir Türkiye mozaiği çizdi.

Yarışmaya katılan takımlardan bir tanesi de Erdemli Belediyespor Oryantiring Takımı. Erdemli'yi temsilen yarışmaya katılan takımda sporcular zaman karşı yarışırken diğer bir taraftan da sosyalleşiyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından oryantiring sporuna ilgilin arttığına dikkat çeken Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Dr. Zekeriya Gül, "Yarışmaya katılımcı sayısı bizim için çok heyecan verici ve onur vericidir? diye konuştu.

ÇOCUKLARIN GELİŞİM SÜRECİNİ ETKİLİYOR

Oryantiring sporunun çocuklar üzerinde olumlu etkilerine dikkat çeken Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran ise 'Oryantiring sporu yedi yaşından yetmiş yaşına kadar tüm sporcuların, çocukların ve büyüklerin yapabileceği bir spor. Bu sporla çocuklarımız, fiziksel ve bedensel olarak gelişimin yanında sosyalleşmeyi de sağlıyor. Bu da aileleri ve çevreleriyle alakalı gelişmelerini iyi yönde etkiliyor. Türkiye'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden birçok spor kulüpleri ver sporcular var. Son iki senede Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan Erdemli'nin ve Mersin'in temsilcisi Erdemli Belediyespor olarak şampiyonadayız' dedi.

ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU
ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU
ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU
ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Erdemli Belediyesi, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:09 Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti
19:05 Metin Tekin'den şaşırtan tespit: Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye veda ediyor
18:24 Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan ilk açıklama
18:23 Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi
18:22 Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi
18:01 Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
17:52 Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
17:52 Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız
17:25 Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video
17:15 Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklama: Yılbaşında bebek yapacağız
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Muharrem Sarıkaya'nın çalışana attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere yanıt Muharrem Sarıkaya'nın çalışana attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere yanıt         
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı         
14:28
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 19:22:06. #1.12#
SON DAKİKA: ERDEMLİ'DE YEDİDEN YETMİŞE ORYANTİRİNG SPORU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement