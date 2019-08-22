Son Dakika Haberleri: Erdemli'de yeni yol çalışmaları sürüyor
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Erdemli'de yeni yol çalışmaları sürüyor

27 dakika önce

Erdemli Belediyesi'nin, Sorgun Mahallesi'nde heyelan nedeniyle sürekli kapanan yolu iptal ederek yeni yol açıma çalışmalarına başladığı bildirildi.

Erdemli'de yeni yol çalışmaları sürüyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi'nin, Sorgun Mahallesi'nde heyelan nedeniyle sürekli kapanan yolu iptal ederek yeni yol açıma çalışmalarına başladığı bildirildi.


Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sorgun Mahallesi'nde çalışmaya başlayan ekipler, okula ulaşımın sağlandığı yolun tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, en kısa sürede güvenli konumda bulunan güzergahın hizmete açılacağını kaydettiler.


Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 2014 Büyükşehir Yasası ile hizmet alanlarında 62.5 kat büyüme, nüfusta ise 10 kat artış yaşandığına dikkat çekerek, "Buna rağmen hizmetlerimizde aksaklığa mahal vermemek için ciddi bir çalışma yürüttük ve başarılı olduk. Her mahallemize ulaşarak çalıştık. Bugün de Sorgun Mahallesi'nde bulunan ve kış aylarında yaşanan hava muhalefeti ile kapanan yolun yerine yeni bir yol açmaya başladık. Açılan yolun asfaltlanma çalışmalarını da en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Sorgun Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:36 Kaynak: İHA
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