Son Dakika Haberleri: Erdemli'de yeni yol çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Erdemli'de yeni yol çalışmaları sürüyor

Erdemli'de yeni yol çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Erdemli Belediyesince, Çiftepınar Mahallesi'nde bulunan ancak geçiş imkanı vermeyen güzergaha, alternatif yol açımının tamamlandığı bildirildi.

Erdemli'de yeni yol çalışmaları sürüyor, System.String[]

Erdemli Belediyesince, Çiftepınar Mahallesi'nde bulunan ancak geçiş imkanı vermeyen güzergaha, alternatif yol açımının tamamlandığı bildirildi.


Erdemli Belediyesi, mahallelerde ulaşımın zor olduğu kesimlerde yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kış aylarında yaşanan hava muhalefeti ile kapanan, bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, imar planında geçen yeni yolların da açılmasını sağlıyor. Bu kapsamda Çiftepınar Mahallesi'nde zor şartlarda ulaşımı sağlayan güzergahın yerine alternatif bir noktada yol açma faaliyetleri için çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşların taleplerine anında cevap vermeye devam ediyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirebilmek adına çalışmalarımız sürüyor. İlçemizin birçok noktasında eş zamanlı olarak yürüttüğümüz bu çalışmalar sayesinde özellikle kış aylarında yaşanabilecek sorunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar nasırlı ellerinin izi olan arkadaşlarımız sayesinde, ilçemizin sorunlarını yüzde 95 oranında çözdük. Özellikle ilçemizde geçişe elvermeyen noktalarda yürüttüğümüz çalışmalar ile ulaşımın sağlanmadığı tek bir nokta bırakmadık. Çiftepınar Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile de vatandaşlarımızın bir nebze de olsa hayatını kolaylaştırmak istedik" dedi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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