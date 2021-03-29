Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte bahar meyvelerinden olan yenidünya hasadına başlandı. İlk hasadın ardından kilosu 30 liradan satılan yenidünya, üreticisini de sevindirdi.

Narenciye bölgesi olan Erdemli'de alternatif ürün olarak da çiftçiler tarafından üretimi yapılan yenidünya, dalından özenle toplanarak 250 gramlık plastik şeffaf kaselere konulup tüketilmek üzere büyükşehirlere gönderilmeye başlandı. Havaların sıcak gitmesiyle mevsiminden 15 gün önce hasadı yapılan yenidünya, 30 liradan alıcı buluyor.