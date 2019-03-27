Erdemli'de Yılın İlk Çocuk Hakları Eğitimi Yapıldı
1 saat önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İl Çocuk Hakları Merkezinde, yılın ilk çocuk hakları ve sosyal uyum eğitimi yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin
İl Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli
İl Çocuk Hakları Merkezinde, yılın ilk çocuk hakları ve sosyal uyum eğitimi yapıldı.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ve Mersin Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Okan Yılmaz
tarafından çocuklara, çocuğun yüksek yararı konularında çocuk hakları eğitimi verildi.
Eğitimlere Akdeniz
ilçesinde bulunan Karacailyas
Abdullah Şahutoğlu İlköğretim Okulu'ndan 26 öğrenci katıldı. Çocuklar hem eğitim alırken hem gezdi hem de birlikte eğlendiler. Ayrıca çocuklar eğitimler kapsamında çocuk haklarını tanıtıcı filmler de izledi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:52 Kaynak: İHA
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