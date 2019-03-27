Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Yılın İlk Çocuk Hakları Eğitimi Yapıldı

Erdemli'de Yılın İlk Çocuk Hakları Eğitimi Yapıldı

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İl Çocuk Hakları Merkezinde, yılın ilk çocuk hakları ve sosyal uyum eğitimi yapıldı.

Erdemli'de Yılın İlk Çocuk Hakları Eğitimi Yapıldı, System.String[]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İl Çocuk Hakları Merkezinde, yılın ilk çocuk hakları ve sosyal uyum eğitimi yapıldı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ve Mersin Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Okan Yılmaz tarafından çocuklara, çocuğun yüksek yararı konularında çocuk hakları eğitimi verildi.

Eğitimlere Akdeniz ilçesinde bulunan Karacailyas Abdullah Şahutoğlu İlköğretim Okulu'ndan 26 öğrenci katıldı. Çocuklar hem eğitim alırken hem gezdi hem de birlikte eğlendiler. Ayrıca çocuklar eğitimler kapsamında çocuk haklarını tanıtıcı filmler de izledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı Tüfekle Oyun Kanlı Bitti: Polis Kan İzlerini Takip Ederek Buldu Son Dakika! PKK'nın Lider Kadrosuna Ağır Darbe! Sözde Üst Düzey Yöneticisi Ağır Yaralandı Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:09:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Yılın İlk Çocuk Hakları Eğitimi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]