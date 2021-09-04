ERDEMLİ'DE YILIN İLK LİMON HASADI YAPILDI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin limon deposu Mersin'in Erdemli ilçesinde yılın ilk hasadı, 'mayer' cinsi erkenci limon ile başladı.

Erdemli'de yapılan limon hasadında ilk makası Belediye Başkanı Mükerrem Tollu attı. Üretime ve üretilene artı değer katmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Tollu, Erdemli ekonomisi ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir paya sahip olan ve ülkede üretilen limonun yüzde 65'nin üretildiği Erdemlimizde limon hasadımızı başlatmış bulunmaktayız. Yeni sezonun üreticilerimize, ihracatçılarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Erdemli 'de limon çok ciddi bir ekonomik değer. Yılda 500 bin tondan fazla üretim elde ediyor. Yetkililerden, limonun on iki ay boyunca ihracata gitmesi noktasında, bize, üreticilerimize destek olmalarını istirham ediyoruz. Burada çiftçilerimiz on iki ay boyunca çalışıyor. Evini geçindiriyor. Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sunuyorlar. Dolayısıyla burada üreticilerimizin kazanması, gelecek yıllarda daha çok üretim demekö diye konuştu.

ÜRETİCİDEN İHRACATA DESTEK ÇAĞRISI

Üretimin artmasına en büyük desteğin ihracata verilecek destek ile olacağını ifade eden limon üreticisi Mehmet Keskin, yeni sezondan umutlu oldukların söyledi. Keskin, Erkenci limon olan 'mayer' limon hasadımıza başlamış bulunmaktayız. Fiyatlarımızda şu anda dalda 3 TL olarak seyretmekte. İhracatın sürekliliğiyle birlikte fiyatlarımızın daha iyi olacağına inanıyoruz ve yetkililerden de bunu bekliyoruzö dedi.