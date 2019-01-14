Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Erdemli'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Erdemli İlçe Belediyesi, mahallelere alt yapı, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi ile yol yapım hizmeti götürmeye devam ediyor.

Erdemli'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Erdemli İlçe Belediyesi, mahallelere alt yapı, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi ile yol yapım hizmeti götürmeye devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Hacıhalilarpaç Mahallesinde gerçekleştirilen parke yol yapımı, son aşamasına geldi. Çalışmayla ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin hizmet götürülmemiş noktasının kalmadığını belirterek, sıfır rakımdan iki bin beş yüz rakımına kadar vatandaşın rahatı için hizmet ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Büyükşehir Yasası ile mahalle sayısında artış olduğunu belirten Tollu, bu duruma rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğini kaydetti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel
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