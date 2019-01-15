Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Yol Genişletme Çalışmaları Sürüyor

Erdemli'de Yol Genişletme Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Erdemli Belediyesi, ilçe yollarını yenilemeye ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Erdemli'de Yol Genişletme Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Erdemli Belediyesi, ilçe yollarını yenilemeye ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Ayaş Mahallesinde başlatılan yol genişletme çalışmalarının tamamladığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yol yenileme ve genişletme çalışmalarının yanında bakım ve onarım da yapan belediye ekipleri, Ayaş Mahallesindeki genişletme çalışmasını bitirdi. Mahalle sakinlerinden Rüstem Tatlı, "Erdemli Belediyesi'nden rica ettik, sağ olsunlar yol genişletme çalışmasına başladılar" diyerek, teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ilçenin hizmet götürülmemiş noktasının kalmadığını belirterek, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakımı kadar vatandaşın rahatı için hizmet ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıştırıcı değil, birleştirici belediyecilik algısı ile hizmet ürettiklerini ifade eden Tollu, "Vatandaşlarımızın rahat, ferah ve sağlıklı koşullarda yaşaması her şeyden daha kıymetlidir. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

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