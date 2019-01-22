Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Erdemli'de Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor

44 dakika önce

Erdemli Belediyesi, yeni yasa ile sorumluluk sahasına giren Çeşmeli Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli'de Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Erdemli Belediyesi, yeni yasa ile sorumluluk sahasına giren Çeşmeli Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Çeşmeli Mahallesi'nde kış aylarında yaşanabilecek hava muhalefetine karşı hazırlıklar tamamlandı. Koyuncu 3003 ve 3006 sokakta asfalt temel yapımı için hazırlık yürüten belediye ekipleri, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını ve mahalle sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulacağını bildirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kalkınmasına yönelik her alanda hizmet ürettiklerini ve bu çalışmalarda önceliklerinin vatandaşların rahatı olduğunu söyledi. Özellikle kış aylarında yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için ara vermeden, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar her noktada çalışma yürüttüklerini belirten Tollu, hizmetlerin devam edeceğini kaydetti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Erdemli Belediyesi, Çeşmeli, Erdemli, Güncel
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