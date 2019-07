Erdemli'de yüzme kursuna katılan kursiyerler katılım belgelerini aldı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Aquapark Sosyal Tesisinde yüzme kursuna katılan kursiyerlere katılım belgelerini verdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Aquapark Sosyal Tesisinde yüzme kursuna katılan kursiyerlere katılım belgelerini verdi.



Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklara yönelik spor, sanat ve kültür etkinlikler düzenleyen Erdemli Belediyesi, Aquapark Sosyal Tesisinde ücretsiz olarak verilen yüzme kursu eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, katılım belgelerini verdi.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belge dağıtımında yaptığı açıklamada, "Alata Mahallesi'nde bulunan tesisimizi, toplumun her kesimine armağan ettik. Özellikle okulların kapanması ile çocuklarımızın sosyal hayata uyum sağlayabileceği yeni yaşam alanları oluşturduk. Bu alanlardan biri olan yüzme kursumuza katılan çocuklarımıza da bugün katılım belgelerini verdik. Bu belgelerin çocuklarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Yetişkinlere ve çocuklara verilen yüzme eğitimleri ile haftanın her günü saat 09.00- 12.00 ve 14.00- 20.00 arası çalışan tesis, her cuma da kadınlara özel hizmet sunuyor. Tesisten, özel çocuklar ve vatandaşlara da yararlanabiliyor. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor!

Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı

Arda Turan'ın yaklaşık 3 milyonluk müthiş yatı! 5 yıldızlı otel gibi

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması