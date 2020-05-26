Erdemli'de zarar gören seralarda inceleme - Son Dakika

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar oluşan seralarda incelemede bulundu.



Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda seranın zarar gördüğünü söyledi.



Hasarlı seralarda don riskinin olabileceğine değinen Şahin, üreticilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Bu arada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışmasının başlatıldığı bildirildi.



İlçede önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seralar çökmüş, bazılarının da örtüleri yırtılmıştı.