Son Dakika Haberleri: Erdemli'deki Seralarda 8 Milyon Liralık Fırtına ve Hortum Hasarı

Erdemli'deki Seralarda 8 Milyon Liralık Fırtına ve Hortum Hasarı

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve hortum, seralarda 8 milyon 798 bin 500 TL'lik hasara neden oldu.

Erdemli'deki Seralarda 8 Milyon Liralık Fırtına ve Hortum Hasarı, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve hortum, seralarda 8 milyon 798 bin 500 TL'lik hasara neden oldu. Bölgedeki bazı mezar taşları ile ağaçların hortumda yerinden söküldüğü görüldü. Erdemli'de, 30 Ocak günü akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum sonrası İlçe Tarım Müdürlüğü'nce kaymakamlık koordinesinde 6 ekip oluşturuldu. Ekipler, ilçe merkezi ve Limonlu, Kocahasanlı, Üçtepe, Türbe, Alata, Esenpınar ile Yüksek mahallelerinde ön hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmalar sonucu 354 çiftçinin 577,5 dekarlık serasında, 8 milyon 798 bin 500 TL'lik hasar olduğu belirlendi.

Erdemli'deki tarım arazileri ile evlerde hortum sırasında büyük hasar meydana geldiği belirlenirken, Alata Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının ve ağaçların yerinden söküldüğü görüldü. Mezarlığa yakınının kabrini ziyarete geldiğini belirten Hüseyin Zorlu, "Hortum, mezarlara dahi zarar vermiş. Ağaçları yıkmış ve olan mezarları kaldırmış. Çok kötü bir görüntü" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nca Alata Mezarlığı'nda devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:20 Kaynak: DHA

Mersin, Erdemli, Güncel
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