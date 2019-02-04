Erdemli'deki Seramik Fırınında Özel Siparişler Üretiliyor

GÖRÜNTÜ ÖDÜKÜMÜ: -SODES tabelasından görüntü -Usta öğreticinin seramik fırını ile ilgili bilgi vermesi -Seramik fırınında pişirilen tabaktan bir tanesinin gösterilmesi -Fırında üretilen ürünlerin gösterimi -Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Behzat Egilmez'in konuşması -Fırında...

GÖRÜNTÜ ÖDÜKÜMÜ:

-SODES tabelasından görüntü

-Usta öğreticinin seramik fırını ile ilgili bilgi vermesi

-Seramik fırınında pişirilen tabaktan bir tanesinin gösterilmesi

-Fırında üretilen ürünlerin gösterimi

-Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Behzat Egilmez'in konuşması

-Fırında yapılan ürünlerden görüntü

-Kursa katılan kursiyerlerden görüntü

-Yapılan işlerden görüntü

Erdemli'deki seramik fırınında özel siparişler üretiliyor

Erdemli Halk Eğitim Merkezi'nin el sanatları atölyesine SODES projesi kapsamında kurulan seramik fırını, kursiyerlerin yeni eserler ortaya çıkarmasını sağlıyor.



Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Behzat Eğilmez, şube müdürleriyle atölyeyi ziyaret etti.



Eğilmez, seramik fırını ürün pişirme cihazının çok güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağladığını belirtti.



Fırın sayesinde seramik sanatı kursunun yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını ifade eden Eğilmez, "İlçe dışından da özel siparişler alınmaya başlandı. Kursta yaptıkları seramik işlerini satarak üniversitede çocuk okutan evini geçindiren kursiyerlerimiz var. Eskiden başka yerlere seramik pişirmek için ürün götürürken yarısı zarar görüyordu. Seramik fırını sayesinde artık kırılan, zarar gören ürün yok. Seramik kurslarına katılan kursiyerlerimizin adeta gözlerinin içi gülüyor." diye konuştu.



Konuşmanın ardından fırına verilen eserler büyük bir dikkatle çıkartıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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