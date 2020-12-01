Erdemli'deki spor merkezinin yapımına devam ediliyor - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımına devam edilen spor koordinasyon merkezi kısa süre sonra açılacak.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde okçuluk, bocce, basketbol, tenis ve futbol sahasının bulunduğu merkezdeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, kurulacak tesisin kısa zamanda faaliyete geçeceğini ifade etti.