Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata - Son Dakika

Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata

Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Okula döndüğümüz gün, söz' çağrısına limonatalı destek Mersin'in Erdemli ilçe belediyesi özel hazırlanmış toplam 24 bin şişede 10 bin litre limonatayı, Türkiye'nin 81 ilindeki 81 okula gönderdi.

Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Okula döndüğümüz gün, söz' çağrısına limonatalı destek

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçe belediyesi özel hazırlanmış toplam 24 bin şişede 10 bin litre limonatayı, Türkiye'nin 81 ilindeki 81 okula gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Okula döndüğümüz gün, söz' çağrısına Erdemli Belediyesi 81 ildeki 81 okula limonata göndererek destek oldu.

İlk olarak, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki Yeşilyurt ilk ve ortaokulundan başlayan dağıtım, gün içerisinde ilçe genelindeki tüm okullarda devam etti.

Kendilerine limonata ikramı yapılan Yeşilyurt İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencilerinin heyecanı ise görülmeye değerdi.

Limon bahçesinin içerisinde yer alan Yeşilyurt İlkokulu'nda, maske ve hijyen kurallarına uyularak, öğretmen ve öğrencilere limonata ikram edildi.

Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'nin yapıldığı Erdemli'den, Türkiye'nin 81 iline limonata gönderdiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve öğrencilere verdikleri sözü yerine getirdiklerini vurguladı.

Tollu, "Eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle, Milli Eğitim Bakanımıza verdiğimiz sözden dolayı 81 ilimize limona gönderdik. Erdemlimizin tüm okullarında şu anda limonatalarımız öğrencilerimizle buluştu. Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerimizin gençlerimizin vücut direncini arttırmak, limona dikkat çekmek adına böyle bir faaliyeti ilçemizde gerçekleştirmiş olduk. Çünkü Erdemli her şeye değen, her şeye layık olan ve ülkemizin gözbebeği kentlerinden bir tanesi. Özellikle ürettiği narenciye ve sebze üretimi ile ülke ekonomisine büyük katkı sunan bir ilçemizdir. İnşallah bu süreci biz daha yükseğe daha da mükemmele taşımak için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Limonatalarımız çocuklarımızın sağlığı için hijyenik ortamda özel hazırlandı. 24 bin şişeye el değmeden dolduruldu ve 10 bin litre olarak hazırlandı. Çocuklarımız sağlıklı olsun, sağlıklı büyüsün diye" şeklinde konuştu.

Hazırlanan limonatalar 81 ilde 81 okula ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata
Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata
Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata
Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata

Ziya Selçuk, Erdemli, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdemli'den 81 ildeki 81 okula limonata - Son Dakika

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