Erdemli Devlet Hastanesi'ne turizm yetki belgesi verildi
6 saat önce
MERSİN (AA) Sağlık Bakanlığı tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:36 Kaynak: AA
MERSİN (AA) Sağlık Bakanlığı tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.
Yapılan başvurunun ardından hastanede yapılan inceleme ve denetim sonucunda Sağlık Bakanlığınca verilen yetki belgesini Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eker'e teslim etti.
Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen belgenin önemli olduğunu belirterek, bu alanda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
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