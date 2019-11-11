Son Dakika Haberleri: Erdemli Devlet Hastanesi'ne turizm yetki belgesi verildi
Son Dakika Güncel Erdemli Devlet Hastanesi'ne turizm yetki belgesi verildi

Erdemli Devlet Hastanesi'ne turizm yetki belgesi verildi

6 saat önce

MERSİN (AA) Sağlık Bakanlığı tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.

Erdemli Devlet Hastanesi'ne turizm yetki belgesi verildi, System.String[]

MERSİN (AA) Sağlık Bakanlığı tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.


Yapılan başvurunun ardından hastanede yapılan inceleme ve denetim sonucunda Sağlık Bakanlığınca verilen yetki belgesini Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eker'e teslim etti.

Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen belgenin önemli olduğunu belirterek, bu alanda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Devlet Hastanesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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