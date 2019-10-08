Erdemli Kaymakamı Kula'dan ziyaret
2 saat önce
Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kula, ziyaretinde kurum birimlerini gezdi, çalışanlarla sohbet etti.
Ziyarette Erdemli Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, Kula'ya yeni hizmet binası hakkında bilgi verdi.
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