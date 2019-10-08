Son Dakika Haberleri: Erdemli Kaymakamı Kula'dan ziyaret
Son Dakika Güncel Erdemli Kaymakamı Kula'dan ziyaret

Erdemli Kaymakamı Kula'dan ziyaret

2 saat önce

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Erdemli Kaymakamı Kula'dan ziyaret, System.String[]

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kula, ziyaretinde kurum birimlerini gezdi, çalışanlarla sohbet etti.

Ziyarette Erdemli Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, Kula'ya yeni hizmet binası hakkında bilgi verdi.

Erdemli, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu
Memur ve memur emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var "Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:59:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli Kaymakamı Kula'dan ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]