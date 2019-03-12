Son Dakika Haberleri: Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati Şevik Oldu

Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati Şevik Oldu

20 dakika önce

Erdemli Kızılay Şube Başkanlığı yeni yönetimi belirlendi.

Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati Şevik Oldu, System.String[]
Erdemli Kızılay Şube Başkanlığı yeni yönetimi belirlendi.

Erdemli Öğretmenevi'nde yapılan olağan kongrede Türk Kızılayı Erdemli Şube Başkanlığına Necati Şevik seçildi.

Kongrenin ardından bir konuşma yapan Şevik, "Türk Kızılayı 1868 yılında kurulmuş olup kamu yararına faaliyetlerini devam ettirmektedir. Kızılay sadece kan bağışı ve doğal afetlerde yardım yapan bir kuruluş olarak anılsa da aslında çok geniş çalışma alanına sahiptir. Bu nedenle ilçemiz Erdemli'deki çalışmalarımız arasında Erdemli gençliğimize yönelik projelere de yer vereceğiz" dedi.

Şevik, Erdemli Kızılay Şubesinin gerek yönetimiyle gerekse üyeleriyle etkin bir çalışma programı gerçekleştireceğini de kaydetti.

Başkanlığını Necati Şevik'in yaptığı şube yönetimi Cahit Ergin, Selahattin Aydın, Ahmetemin Bilgen, Mehmet Dolaş, İhsan Karabeyazıt ve Zehra Öztürk'ten oluştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

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