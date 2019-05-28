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Erdemli meslek yüksekokullarında mezuniyet sevinci

2 saat önce

Mersin Üniversitesine bağlı Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO) ile Erdemli Meslek Yüksek Okulu'ndan (MYO) 265 öğrenci mezun oldu.

Erdemli meslek yüksekokullarında mezuniyet sevinci, System.String[]
Mersin Üniversitesine bağlı Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO) ile Erdemli Meslek Yüksek Okulu'ndan (MYO) 265 öğrenci mezun oldu.
Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde her iki okul için mezuniyet töreni düzenlendi.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula, törende yaptığı konuşmada, çağın en değerli meslek gruplarının bilgi teknolojileri oluşturduğunu söyledi.
Hür ve bağımsız bir ülke için bilgiye sahip olunması gerektiğini belirten Kula, "Hiç unutmayalım ki bilgi en büyük değer ve kazancımızdır. Bundan sonraki yaşamınızda okulunuzda edindiğiniz bilgileri ülkemizin kalkınması ve refahı için kullanalım. İşte o zaman hür ve bağımsız bir ülke meydana getiririz. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum." dedi.
Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar ise gençlerin milli benliğe sahip yetişmelerinin önemli olduğuna değindi.
Evlatlarını gelecek adına bizlere teslim eden ailelere teşekkür eden Yaşar, mezun öğrencileri kutlayarak gelecek yaşamlarında başarı diledi.
Konuşmalarından ardından öğrencilere diplomaları verilerek kep atma töreni gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:49 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
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