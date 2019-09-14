Erdemli Muhtarlar Derneğinde Sinan Ay dönemi
1 saat önce
Erdemli Muhtarlar Derneği Başkanlığına Sinan Ay seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Erdemli Muhtarlar Derneği Başkanlığına Sinan Ay seçildi.
Derneğin Erdemli Öğretmenevi'nde düzenlenen kurulunda, başkanlık için Yağda Mahallesi Muhtarı Sabahattin Kurt ile Batısandal Mahallesi Muhtarı Sinan Ay yarıştı.
Üyelerin 39'unun oyunu alan Ay, başkan seçildi.
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