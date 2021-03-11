Erdemli muzunun kendisi kadar ağacının gövdesi de kazanç sağlıyor - Son Dakika

Erdemli muzunun kendisi kadar ağacının gövdesi de kazanç sağlıyor

11.03.2021 11:17

Coğrafi işaret tescilli Erdemli muzu, meyve verdikten sonra kesilen ağacının gövdesiyle de üreticilere kazanç sağlıyor.

Coğrafi işaret tescilli Erdemli muzu, meyve verdikten sonra kesilen ağacının gövdesiyle de üreticilere kazanç sağlıyor.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin iklim açısından açıkta muz yetiştirilmeye uygun olduğunu söyledi.

Açıkta yetiştirilen Erdemli muzunun diğer çeşitlere göre düşük olan şeker oranı nedeniyle diyabet hastalarınca da tercih edildiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Muzumuzun daha da tanınması için coğrafi işaret tescil belgesi alarak Erdemli muzunu tescilledik. Belgeyi almamızın ardından özellikle iklimi muz yetiştiriciliğine uygun olan Marmaris ilçemizden fidan talepleri gelmeye başladı. Bununla ilgili üreticilerimiz normalde bir yıl ürün aldıktan sonra muz anacını kesip kökünü söktükten sonra onu imha ediyordu. Yani üreticimize ekonomik bir katkısı ve getirisi yoktu. Şu anda bu eski anaç gövdeleri üretim amaçlı kullanılıyor. Yaklaşık adet başına 20 lira üreticimize gelir sağlıyor."

Muz üreticisi Ahmet Hamza Erdoğan da ürünün coğrafi işaretle tescillenmesinden memnun olduklarını dile getirerek, "Tarım ve Orman Müdürlüğümüz proje birimi sayesinde, muzun kökü ve gövdesinin de kıymetli olduğunu öğrendik. Biz yıllarca yılda bir kez mahsul alır gövdeyi keser kökünü de söker imha ederdik çünkü bir değeri yoktu. Şimdi bunları Tarım ve Orman Müdürlüğümüz sayesinde tanesi 20 liradan satıyoruz. Erdemli muzu hak ettiği değeri yavaş yavaş görmeye başladı." dedi.

Erdemli muzunun kendisi kadar ağacının gövdesi de kazanç sağlıyor
Erdemli muzunun kendisi kadar ağacının gövdesi de kazanç sağlıyor
Erdemli muzunun kendisi kadar ağacının gövdesi de kazanç sağlıyor
Erdemli muzunun kendisi kadar ağacının gövdesi de kazanç sağlıyor

Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erdemli muzunun kendisi kadar ağacının gövdesi de kazanç sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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