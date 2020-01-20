Erdemli'nin 11 yıllık hal sorunu çözülüyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, önceki dönemde ihale edilen ve inşaatı yarım kalan Erdemli Toptancı Hali için yeni bir ihaleye çıkacaklarını, toplam 103 dükkan bulunan halin en kısa sürede hizmete sunulacağını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Belediyesi, 11 yıl önce 65 dönümlük alan üzerinde 86 dükkan, 17 sevkiyatçı dükkanı ve idari binası da olan toptancı hali için ihaleye çıkmış ve müteahhit eliyle inşaata başlanmıştı. 2014 yılında Büyükşehir Belediyeleri Yasasındaki değişikliğin ardından hal tesisinin arazisi ve yarım kalan inşaatı da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Önceki dönemde Mersin Büyükşehir Belediyesi, hal tesisi için yeniden ihaleye çıktı, ancak işi alan firma ekonomik sorunlar yaşayınca 2018 yılı Haziran ayında hal inşaatı bir kez daha durdu.



Başkan Seçer inşaat alanını gezdi



Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli'de tarım ve ticaret açısından oldukça önem taşıyan hal tesisi inşaatının tamamlanması ve esnafa tahsis edilmesi için düğmeye bastı. Erdemli programı sırasında hal tesisi inşaatı alanını gezen ve birim sorumlularından bilgi alan Seçer, "Erdemli için sebze ve meyve hali önemli. Çünkü üretici bölgesi burası. 86 dükkana ve 17 sevkiyatçı dükkanına sahip bu komplekste, 2018 yılından bu yana inşaat durmuş durumda. Yüklenici müteahhit firmanın ekonomik durumunun bozulmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Biz bu konuyla ilgili bazı hukuki çalışmaları yaptık. Çok kısa süre sonra da tekrar buranın yapım ihalesine çıkacağız ve kısa süre içerisinde bunu bitirmek istiyoruz. Toplamda yüzde 40-45 inşaatın gerçekleşme oranı var. Kalan yüzde 55-60'lık kısmını da yeni vereceğimiz ihaleyle bitireceğiz. 86 mevcut dükkanın aslında karşılığı var. Eski Erdemli Sebze ve Meyve Hali'ndeki dükkan sayımız da 86. Yalnız Kocahasanlı'da da esnafımız var. Orada aktif çalışan 14 esnafımız var. Onları da buraya entegre etmek istiyoruz. Bu sebeple de ilave bir ünite yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Umut ediyorum en kısa sürede inşaatı bitiririz. Hem hijyen, hem fiziki koşulları uygun bir halde ilçemize kavuştururuz" dedi.



Erdemli'ye 300 milyon liralık altyapı yatırımı



Başkan Seçer, Erdemli kent merkezinde MESKİ tarafından yürütülen yağmursuyu hattı çalışmalarını da yerinde inceledi. Şantiye sahasını gezen ve alanda görevli ekipten bilgi alan Seçer, önümüzdeki 4 yıl içinde ilçeye 300 milyon lira tutarında altyapı yatırımı yapacaklarını söyledi. Seçer, "Burada MESKİ'nin bir çalışması var. Güzeloluk yolundan aşağıya deniz tarafına, Silifke yolunun aşağısından geçen bir menfez. Burada daha önce sorunlar oldu. Aşırı yağmurlarda da tıkanmalar oldu ve burada bazı yerleri su bastı. Ama şimdi bu çalışmadan sonra rahatlayacak ve bu sorunu ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.



Projeler 4 yıl içinde hayata geçirilecek



Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Erdemli ve Silifke ile ilgili önemli projeleri olduğunu vurgulayan Seçer, "Özellikle Erdemli-Silifke hattında, kıyı hattında hem temiz içme suyu hem kanalizasyon hem de arıtma tesisi projelerimiz önümüzdeki 4 yıl içinde hayata geçirilecek. Sadece Erdemli için 300 milyon lira yatırımımız söz konusu. Bunlar yatırım programına alınmış. 2020, 2021, 2022, 2023 bu yıllar içerisinde başlanacak, inşaatlarımızı bitireceğiz. İnşallah bu 4 yılda özellikle kanalizasyon, arıtma ve altyapı konusunda sorunlar yaşayan bu bölgede önemli yatırımlara imza atacağız" diye konuştu. - MERSİN