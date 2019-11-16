Son Dakika Haberleri: Erdemli sonbaharın sessizliğine büründü
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Erdemli sonbaharın sessizliğine büründü

6 saat önce

Erdemli sonbaharın sessizliğine büründüKAYSERİ - Erciyes Dağı'nın aktif bir volkan iken püskürttüğü lavların, akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon şeklindeki Erdemli Vadisi, ziyaretçilerini şaşkınlığa uğratıyor.

Erdemli sonbaharın sessizliğine büründü

KAYSERİ - Erciyes Dağı'nın aktif bir volkan iken püskürttüğü lavların, akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon şeklindeki Erdemli Vadisi, ziyaretçilerini şaşkınlığa uğratıyor.

İl merkezine 64 kilometre uzaklıkta olan ve 10 kilometre uzunluğundaki Erdemli vadisinde, Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerine ait 10 adet kilise, yerleşim alanlarında gizli tüneller, savunma ve aydınlatma pencereleri ile hayvan besleme alanları bulunuyor. Vadideki bir çok tarihi eser tahrip edilmiş olsa da bitkisel ve geometrik bazı süslemeler ile birlikte aziz, azize, martir, piskopos, melek, havari gibi figürler, yapıların mimari şekilleri, ziyaretçileri hayrete düşürüyor.

Sonbahar mevsiminde Erdimli'yi ziyaret eden Hüseyin Kocatürk; "İlk defa Erdemli'ye geldim,Erdemli sonbaharın sessizliğine bürünmüş,cidden tarihi ve kültürel bir yer gezdim hayran kaldım" dedi.

Erdemli sonbaharın sessizliğine büründü

Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:55 Kaynak: İHA
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