Son Dakika Haberleri: Erdemli'ye Beton Kaplama Yol

Erdemli'ye Beton Kaplama Yol

2 saat önce

Erdemli Belediyesi, beton kaplama yol modelini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor.

Erdemli'ye Beton Kaplama Yol, System.String[]
Erdemli Belediyesi, beton kaplama yol modelini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor.

Teknolojik gelişimleri yakından takip eden Erdemli Belediyesi, daha önce ilçenin birkaç noktasında uygulama yaptığı ve başarılı sonuçlar elde ettiği beton kaplama yol modelini birçok mahallede kullanmaya başladı. Fevzi Çakmak'tan sonra Türbe Mahallesi'nde de çalışmalara başlayan belediye ekipleri, Türkiye'nin pek çok noktasında kullanılan asfalt kaplama yol modelini, dayanıksızlığı ve maliyeti nedeniyle terk etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaygın olarak kullanılmasına karşı, iklim koşullarındaki dayanıksızlığına bir türlü çözüm bulunamayan asfalt modelinin yerine, beton kaplama modelini tercih ettiklerini ve kısa sürede de başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılan ancak çağın gereklerine yenik düşen asfalt kaplama yol modeli, maliyetindeki artışlar ve dayanıksızlığı ile son dönemlerde yerini başka seçeneklere bıraktı. Bunlardan biri olan beton kaplama yol modeli, düşük maliyeti ve çevre faktörlerine karşı dayanıklılığı ile en çok tercih edilen ürün oldu. Bizde, iklim koşulları farklılık gösteren birçok yerde model uygulamasını yaptık. Aldığımız olumlu sonuçlarla da kalıcılığı sağlamak ve maliyeti düşürmek adına bu modeli kullanmaya başladık" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Türkiye, Fevzi Çakmak, Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Seçilen Vezirköprü'de Arazilere Talep Arttı Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:12:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli'ye Beton Kaplama Yol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]