Son Dakika Haberleri: Erdemli'ye Kartlı Bisiklet Sistemi Geliyor

Erdemli'ye Kartlı Bisiklet Sistemi Geliyor

30 dakika önce

Mersin'in Erdemli İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitim kurumlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Erdemli'ye Kartlı Bisiklet Sistemi Geliyor, System.String[]
Mersin'in Erdemli İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitim kurumlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

75. Yıl Anaokulu Müdürü Sedat Toker ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Tollu, Kültür Merkezi'nde bulunan kurslardan söz etti. Öğrencilerin küçük yaşta sanatla tanışması için çalışmalar yaptıklarını belirten Tollu, resim, bağlama, gitar, drama gibi sanatsal kursların yanı sıra futbol, voleybol, yelken ve okçuluk gibi spor dallarında da eğitim verdiklerini dile getirdi. Öğretmenlerin ilçe içerisinde kart sistemi ile bisiklet kiralanması sisteminin getirmesini istemeleri üzerine Tollu, yeni dönem içerisinde proje kapsamında değerlendirilip, hizmete sunacaklarını söyledi.

Tollu, Sınav Kültür Merkezi Müdürü Sedat Arslan ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, Erdemli'de eğitimi daha iyi yerlere getirmek adına uğraştıklarını belirtti ve çocukların eğitimleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretler kapsamında anaokulu öğrencileriyle de bir araya gelen Tollu, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Mersin, Erdemli, Güncel
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