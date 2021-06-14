Üye Girişi
Erdemli'ye katma değer katan projeler - Son Dakika

Erdemli'ye katma değer katan projeler

14.06.2021 12:03
Erdemli'ye katma değer katan projeler, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, birçok alanda yaptığı projelerle ilçeye katma değer katıyor.

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, birçok alanda yaptığı projelerle ilçeye katma değer katıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projelerle ilgili yaptığı açıklamada, üretim ve tasarrufa büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Biz hayatın her alanında üretim ve tasarruf politikaları ile hareket ediyoruz. Uyguladığımız projelerle vatandaşımızın direk hayatına dokunuyoruz. Üreticimizin tarlasında yaptığı en küçük üretim dahi heba olmasın diye üretici pazarımızı kurduk. Diğer bir taraftan dijital dünyaya entegre olabilmeleri için dijital dönüşüm projesini devam ettiriyoruz. Asfalt üretim tesisimizden çiçek seramıza kadar bu kentin ihtiyacı olan ne varsa üretmenin gayreti içerisindeyiz. Yürüttüğümüz projelerde bu günü değil, bu kendin yüz yılını etkilemenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Ürünler, tarladan sofraya aracısız "

Üretim ve tasarruf sağlayacak projelerin devamlılığına dikkat çeken Tollu, "Erdemli'nin en merkezi yerinde kurduğumuz üretici pazarla, ürünleri üreticiden tüketiciye aracısız bir şekilde doğrudan vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Böylece vatandaşımız taze ürünlere beklemeden ulaşırken, çiftçimizde aracıya para vermeden ürününden daha çok kazanç sağlıyor. 400 Üreticimizle birlikte yürüttüğümüz proje ile üreticilerimiz ürünlerini 6 yıldır, üretici pazarında Erdemli halkına ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Üretime, üretilen ürünün hak ettiği değere kavuşmasına ve tasarrufa büyük önem verdiklerini ifade eden Tollu, "Geleceği bugünden görerek başlattığımız, E-Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi'yle, esnafımıza ve çiftçilerimize gelir kapısı olduk. Mersin'de ve Erdemlimizde 141 bin kişiyi dijitalleşme hareketine katarak, yüzlerce üreticiye de doğrudan e-ticaret eğitimi vererek onları dijital pazara hazırladık. Böylece üreticilerimiz artık ürünlerini internetten satarak pazarını kendi oluşturuyor. Sanal pazarın öncü uzmanlarının verdiği e-ticaret eğitimi ile geleneksel pazar yöntemleri yerini yenidünya trendlerine bırakıyor. Bu projeden ilk kazanç sağlayan 800'ü Erdemli'de olmak üzere 4 bin Mersinli arıcı internetten satışa başlayarak projenin meyvelerini çoktan aldı. Bununla birlikte onlar girişimcimiz kendi hikayeleri proje sayesinde yazıyor. Proje sadece Erdemli ile sınırlı kalmayıp 13 ilçemizdeki tüm üreticilerimize rehber oluyor" şeklinde konuştu.

"Çöp konteynerlerinin onarımı ile sadece yılda 1 milyon TL tasarruf sağlıyoruz."

Kendi seralarında yaptıkları üretimlerle daha fazla ürünü uygun fiyata ürettiklerinin altını çizen Tollu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurduğumuz bu sera sayesinde çiçekleri düşük maliyete yüksek kalitede üreterek sokak ve caddelerimizi güzelleştiriyoruz. Yılda ürettiğimiz 20 bin süs bitkisi ile mavi ile yeşilin buluştuğu kentimiz çiçekleniyor, yeşilleniyor ve bu üretimden yüzde 40 tasarruf sağlıyoruz. Tasarrufun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kurduğumuz, taş ocağı, asfalt tesislerimizle bu alanda kar elde ediyoruz. Belediye taş ocağı tesisimizde yıllık 210 bin ton üretimini yaptığımız filler sayesinde yüzler gülüyor. Bu sayede belediyemiz 1 milyon TL'lik kazanç sağlayarak tasarruf yapmış oluyor. Asfalt tesisimizde, yılda 11 bin 600 ton sıcak asfalt üretiyor, kendi ürettiğimiz asfaltla yıllık 1 milyon TL'lik getiri sağlıyoruz. Sürekli tüketen, cebinden harcayan bir anlayışla değil, üreten, ürettiğiyle tasarruf sağlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan marangoz atölyemizde kentimizin mobilyalarını üretiyor, kentteki tabelalarının ve kent aksesuarlarının yapımını burada gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla en kalitesini üretirken yılda 200 bin TL'lik bir tasarruf sağlıyoruz. Belediyemize ait olan araçların, kamu hizmet mallarının, kentteki mobilyaların bakım ve onarımını belediyemizin personellerinin eline bıraktık, bakım ve onarım masraflarını azalttık. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri olan çöp konteynerlerinin onarımı ile sadece yılda 1 milyon TL tasarruf sağlıyoruz."

"Tarımsal atıkları alıyor, üretimin önünde ki engelleri kaldırıyoruz"

Üretim ve hasat sırasında çiftçilere küflet olarak çıkan işlerin yükünü hafifletmek için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak üreticimizin bahçe ve seralarından çıkan tarımsal atık malzemelerini toplayarak onların iş yükünü azaltıyor, bu alanda harcadıkları paralarının ceplerinde kalmasını sağlıyoruz. Bununla birlikte kalın odunlar seramızda kesilerek ihtiyaç sahipleri ailelerimize ulaştırıyoruz. Yaptığımız çalışma ile üreticimizin parası cebinde kalıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor ve aynı zamanda çevre kirliliğini önlemiş oluyoruz. Solucan gübresi seramız ile tarım ilaçları ile zehirlenmiş toprak yerine, sağlıklı doğal toprak kullanımını teşvik ediyor, ürünlerimizin organik yetişmesine destek oluyoruz. Böylece üreticimiz toprak ve ürünlerin verimini arttırıyor, sofralarımız sağlıklı besinlerle buluşuyor. İşletmesini yaptığımız akaryakıt istasyonu ile belediyemizin kasasına yıllık 256 bin TL'lik kazanç sağlıyor, hem de belediye araçlarımıza yüzde 15 daha ucuz akaryakıt alıyoruz. Hizmet alanı geniş coğrafyayı kapsayan kentimizde yaptığımız bu çalışma ile büyük kar elde ediyoruz. Önce işin çırağı sonra ustası olmuş ustalarımız için Mesleki Yeterlilik Belgesi Projesi'ne imza attık. Özellikle alçı sıva, alçı levha, boyacı, duvarcı, ısı yalıtım ve inşaat işçisi meslek dallarında çalışan ustaların, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilmeleri için MEYEM Belgelendirme ile işbirliği protokolü imzaladık. Böylece hem ustalarımızın mesleğini koruma altına almış, hem de mesleki yeterliliği arttırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Güneş Enerji Santrali Projesi'ni hayata geçirdik"

Yenilenebilir enerjinin gücünden yararlanmak için Güneş Enerjisi Santral Projesi'ni hayata geçirdiklerini kaydeden Tollu, "Erdemlide kurduğumuz güneş enerji santralinin kurulu gücü 989,6 kilovolt olacak. Yıllık ortalama 1 milyon 500 bin kilovolt elektrik üretecek olan santral, ürettiği elektrikle günlük en az 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Bu proje sayesinde, belediyemiz yıllık 1 milyon 440 bin ile 1 milyon 620 bin TL arasında kazanç sağlayacak, bu kazanç vatandaşımıza hizmet olarak geri dönecek. Erdemli Belediyesi olarak üretimin çok olduğu bu topraklarda üreticiye destek vermek, tarımı iyileştirmek, üreticiye artı değer kazandırmak için pek çok projeye imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu projeler kimi çiftçimize kar, kimisine ilham, kimisine ekmek kapısı oldu. Bu projeler sayesinde el işler alet övünür sözünü. el işler, Erdemli övünüre çevirmenin gururunu yaşıyoruz. Üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu bilerek. hep cebinden harcayan, tüketim odaklı bir yerel yönetim anlayışı ile değil. üreten, kendi kendine yetebilen, elindeki imkanları vatandaşın konforu, ihtiyacı ve gelişimi için harcayan bir belediyecilik anlayışı ile çalışmayı görev ediniyoruz. Bu gayeyle hayata geçirdiğimiz pek çok projede belediyemizin dolaylı değil, doğrudan parmağı, çalışanlarımızın ise emeği var. Üreterek büyüyen bir Erdemli için projelerimiz istikrarla, büyük bir inançla devam edecek" dedi. - MERSİN

Erdemli'ye katma değer katan projeler
Erdemli'ye katma değer katan projeler
Erdemli'ye katma değer katan projeler
Erdemli'ye katma değer katan projeler

Türk Lirası, Erdemli, Mersin, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdemli'ye katma değer katan projeler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım 13:26 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı 12:47 Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Taşın üstündeki 12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler 12:25 Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:30 Ünlü boksör Sinan Şamil Sam anısına yapılan heykel tepki topluyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
Ünlü boksör Sinan Şamil Sam anısına yapılan heykel tepki topluyor Ünlü boksör Sinan Şamil Sam anısına yapılan heykel tepki topluyor         
13:30
Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu         
13:22
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu         
12:45
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor         
12:02
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli'ye katma değer katan projeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement