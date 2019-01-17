Son Dakika Haberleri: Erdemli'ye Kız Yurdu Açılacak

Erdemli'ye Kız Yurdu Açılacak

1 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede bulunan özel okulları ve kreşleri ziyaret etti.

Erdemli'ye Kız Yurdu Açılacak, System.String[]
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede bulunan özel okulları ve kreşleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde çocuklarla sohbet eden Tollu, çikolata ikram etti. Milletlerin gelişmişlik seviyesinin okul öncesi eğitim ile ölçüldüğünü belirten Tollu, açtıkları kreşte vizyon oluşturmak adına yaptıkları çalışmalardan bahsetti. İngilizce, Arapça, Rusça dillerinde ders verdikleri kreşte aynı zamanda farklı sanat dalları ve spor aktivitelerine de yer verdiklerine değinen Tollu, okul öncesi eğitimde ileri seviyeyi hedeflediklerini belirtti. Kız çocuklarının ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Tollu, "Kızlarımızın okuması için elimizden geleni yapıyoruz. Açılacak olan kız yurdunda biraz geç kalınmış olsa da, yeni dönemde bu sıkıntıyı çözüme kavuşturacağız. Barınma problemi yüzünden okulda aksaklık yaşayan birkaç kız öğrencimizin sorunlarını hallettik. Yeni hizmete sunacağımız yurtla birlikte çoğu kızımız rahatlıkla okula gidebilecek" dedi.

Bir KPSS kursu müdürü Gürcan Yurtseven ise "Eğitim sektöründe belediye olarak çok doğru adımlar atıyorsunuz. Dershane ve kreşte bunların kanıtıdır. Mezun olan öğrenciler için de bir çalışmanız olmalı ve bir KPSS kursu açmalısınız. Erdemli'nin buna ihtiyacı var. Belediye olarak vakıf üniversitesi de kurabilirsiniz. Üniversite açılması halinde Erdemli'ye istihdam sağlamakla birlikte, şehir dışında okuyamayan öğrencilere de imkan sağlanabilir" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel
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