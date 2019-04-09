Erdemli'yi Dolu Vurdu
13 dakika önce
Erdemli'yi dolu vurduMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.
Erdemli
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:39 Kaynak: İHA
'yi dolu vurdu
MERSİN - Mersin
'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.
Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçenin özellikle yüksek kesimlerindeki Karayakup
, Kayacı, Sıraç, Sinap ve Karahıdırlı mahallelerinde etkili oldu. Dolunun etkili olduğu bölgelerde adeta kar manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı. Yağış dolayısıyla meyve bahçeleri ve açıkta dikimi yeni yapılan sebze tarlaları ile seralarda büyük ölçüde zarar meydana geldi.
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