Son Dakika Haberleri: Erdemli'yi Dolu Vurdu

Erdemli'yi Dolu Vurdu

13 dakika önce

Erdemli'yi dolu vurduMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.

Erdemli'yi dolu vurdu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.
Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçenin özellikle yüksek kesimlerindeki Karayakup, Kayacı, Sıraç, Sinap ve Karahıdırlı mahallelerinde etkili oldu. Dolunun etkili olduğu bölgelerde adeta kar manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı. Yağış dolayısıyla meyve bahçeleri ve açıkta dikimi yeni yapılan sebze tarlaları ile seralarda büyük ölçüde zarar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:39 Kaynak: İHA
Mersin, Dolu Yağışı, Erdemli, Genel
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