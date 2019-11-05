Erdemli zabıtasından hurdacılara denetim

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hurdacılara yönelik denetlemelere başladı.



Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hurda toplayanlara yönelik denetimlerde bulundu. Eski ürünlerin toplatılarak geri dönüşüm fabrikalarına ulaştırılması için çalışanlara yönelik denetimde bulunan ekipler, bu işi prosedürlere uygun yapmayan ve topluma rahatsızlık veren hurdacılara yönelik faaliyetlere başladı. Zaman zaman ilçede bulunan fırınlara ve sahil bandında bulunan sosyal alanları topluma uygun kullanmayanlara yönelik denetimlerde bulunan ekipler, yaka kamerası sistemi ile de çalışmalarını şeffaf bir şekilde sürdürüyor.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşların huzurunu bozan ve sağlığını riske atan faaliyetlere izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Bu konudaki faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Tollu yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru bizler için önemli bir konu. Belediye olarak sadece üzerimize düşen vazifeleri yapmakla yetinmiyor, sosyal belediyeciliğin gereklerini de yerine getiriyoruz. Halk sağlığının ve vatandaşlarımızın huzurunun korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, yapılabilecek tüm hizmetlerin en başında gelmektedir. Bundan sonra da denetimlerimiz devam edecek" dedi. - MERSİN