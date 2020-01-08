Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Şahin'den "afet bölgesi" talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Şahin'den 'afet bölgesi' talebi - Son Dakika

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Şahin'den "afet bölgesi" talebi

6 saat önce

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, kentte iki gün süren sağanağın tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek, Erdemli'nin "afet bölgesi" ilan edilmesini istediklerini söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Şahin'den

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, kentte iki gün süren sağanağın tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek, Erdemli'nin "afet bölgesi" ilan edilmesini istediklerini söyledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge çiftçisinin çeşitli borçlarının bir yıl ertelemesi gerektiğini belirti.Yağışlardan dolayı bölgedeki tarım alanlarının zarar gördüğünü ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bölgemiz ülke ekonomisine tarımsal anlamda katma değer kazandıran tarım memleketi. Narenciyede 'limonun başkenti' olarak belirtilen Erdemli'deki çiftçilerimiz perişan oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilk belirlemelerine göre 500 dekar alandaki limon bahçeleri, domates ve muz seraları sular altında kaldı. Ekipler tam hasar tespiti için suların çekilmesini bekliyor. Limon üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Erdemli'de limon hala dalında ve hasadı yapılamadı. Limon bahçeleri ile muz seraları 2 metreye varan sular altında. Erdemlili çiftçiler adına tüm yetkililerden Erdemli'nin 'tarım afet bölgesi' ilan edilmesini istiyorum."

Meclis Başkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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