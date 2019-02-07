Son Dakika Haberleri: Erdemlili İki Sporcu Milli Takıma Girdi

Erdemlili İki Sporcu Milli Takıma Girdi

2 saat önce

Erdemli Erdemli Bahadır Gençlik ve Spor Kulübü ile Erdemli METEM Spor Kulübü'nün başarılı genç sporcuları Göktuğ Asilhan ve Gamze İlhan, Konya'daki şampiyonada ilk 16'ya girerek, Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında Türk Milli Takımını temsil etmeye hak kazındı.

Erdemlili İki Sporcu Milli Takıma Girdi, System.String[]
Erdemli Erdemli Bahadır Gençlik ve Spor Kulübü ile Erdemli METEM Spor Kulübü'nün başarılı genç sporcuları Göktuğ Asilhan ve Gamze İlhan, Konya'daki şampiyonada ilk 16'ya girerek, Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında Türk Milli Takımını temsil etmeye hak kazındı.

İki başarılı sporcu, Antrenör Fatih Serçe ve sporcularla birlikte Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti. 15-20 Ocak 2019 tarihinde Konya'da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ilk 16'ya girerek, 13-17 Şubat 2019'da Antalya'da düzenlenecek olan Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek olan sporcular, Başkan Tollu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Tollu da Göktuğ Asilhan ve Gamze İlhan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Konya, Güncel
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